04.03.2020 16:41

В Харькове изменнились правила вызова скорой помощи

Зам министра здравоохранения Дмитрий Луфер заявил, что в настоящее время вносятся изменения в порядок вызова скорой помощи и врача на период, когда в Украине ожидаются случаи возможного заражения SARS-CoV-2.



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Если раньше врачи «на температуру» не выезжали, то теперь скорая помощь будет обязана реагировать на вызовы людей с высокой температурой и симптомами, характерными для коронавируса.

Все для того, чтобы человек с подозрением на коронавирус находился дома в ожидании врача, а не добирался самостоятельно до поликлиники в общественном транспорте, создавая угрозу для окружающих. Медики скорой помощи уже ознакомлены с планом действий в случае вспышки коронавируса в Украине.

В инфекционных больницах подготовлены отдельные кровати для размещения зараженных коронавирусом, а врачи ознакомлены с планом действий на случай появления больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что Минздрав будет регламентироваьт скорая помощь в следующем порядке: