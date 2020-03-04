04.03.2020 16:41
В Харькове изменнились правила вызова скорой помощи
Зам министра здравоохранения Дмитрий Луфер заявил, что в настоящее время вносятся изменения в порядок вызова скорой помощи и врача на период, когда в Украине ожидаются случаи возможного заражения SARS-CoV-2.
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Если раньше врачи «на температуру» не выезжали, то теперь скорая помощь будет обязана реагировать на вызовы людей с высокой температурой и симптомами, характерными для коронавируса.
Все для того, чтобы человек с подозрением на коронавирус находился дома в ожидании врача, а не добирался самостоятельно до поликлиники в общественном транспорте, создавая угрозу для окружающих. Медики скорой помощи уже ознакомлены с планом действий в случае вспышки коронавируса в Украине.
В инфекционных больницах подготовлены отдельные кровати для размещения зараженных коронавирусом, а врачи ознакомлены с планом действий на случай появления больных COVID-19.
Ранее сообщалось, что Минздрав будет регламентироваьт скорая помощь в следующем порядке:
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Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом МИНЗДРАВА от 1 июня 2009 года № 370. Изменения к этому нормативному акту не вносились, он является действующим на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.
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Бригады "скорой" оказывают помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. Это, например, внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение и тому подобное. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах – в течение 10 минут, в населенных пунктах вне города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.
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Так называемое “служба неотложной помощи” является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. Решение о ее создание и поддержку принимает местная власть. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова по номеру 103. Обычно, это местные номера и ни в коем случае - не номер 112. Кроме того, если речь идет о не экстреном вызове в рабочее время медицинского учреждения первичной помощи, можно обратиться к своему семейному врачу.
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Если на региональном уровне не определен механизм предоставления медицинской помощи в не экстренных случаях, таких пациентов выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1 часа с момента получения обращения. Например, речь идет о такие состояния, которые не угрожают жизни, как незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и тому подобное.