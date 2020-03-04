04.03.2020 15:19

У Харкові не перевищено епідпоріг щодо грипу

Рівень захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в місті Харкові не перевищує епідімеологіческій поріг.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 4 березня, на робочій нараді з керівниками підприємств торгівлі повідомила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Вона також зазначила, що на сьогоднішній день в Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус. Проте в місті вжито низку протиепідемічних заходів для запобігання поширенню нового типу вірусу.

«За офіційною інформацією, в Україні залишилося всього два міста, де не перевищений епідпоріг із захворюваності на ГРВІ, включаючи Харків. Сьогодні наші статистичні дані такі ж, як і в попередні роки. І в разі, якщо в Харкові, не дай Бог, буде виявлено коронавірус, наші лікарні і лікарі повністю до цього готові. У медустановах є все необхідне для планового лікування», - підкреслила віце-мер.

Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м.Харкові ГУ Держпродпотребслужби в Харківській області Ірина Зубкова нагадала, що коронавірус передається повітряно-крапельним і контактно-побутовим шляхами, в зв'язку з чим рекомендується частіше мити руки (не менше 20 секунд), особливо після відвідування громадських місць.

«Ви бачили, як розвивався епідпроцес в Китаї, як стрімко йде поширення інфекції в Європі та інших країнах. Чекати і говорити, що нас це не торкнеться, не можна. У місті щодня проводиться моніторинг кількості хворих на ГРВІ. Люди, які надійшли в наші лікувальні установи, обстежуються, і, за результатами моніторингу вірусологічних досліджень, практично у кожного хворого виділяється штам свинячого грипу A (H1N1)», - повідомила Ірина Зубкова.

Медики рекомендують харків'янам по можливості утриматися від поїздок в інші країни і звести до мінімуму відвідування місць з масовим перебуванням людей, в тому числі розважальних установ і підприємств торгівлі.