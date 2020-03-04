04.03.2020 08:50

Медики скорой откачали пациента по дороге в больницу

Пациентку доставили в 25-ю больницу.



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3 марта в 8:40 в службу «103» поступил вызов по поводу «плохо с сердцем», сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Прибыв на место бригада диагностировала у женщины 68 лет острый инфаркт миокарда.

Во время транспортировки у больной произошла остановка сердца. Сотрудникам скорой удалось восстановить сердечную деятельность. Женщину доставили в 25 ГКБ.