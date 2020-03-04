Медики скорой откачали пациента по дороге в больницу

Пациентку доставили в 25-ю больницу.
3 марта в 8:40 в службу «103» поступил вызов по поводу «плохо с сердцем», сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Прибыв на место бригада диагностировала у женщины 68 лет острый инфаркт миокарда.
Во время транспортировки у больной произошла остановка сердца. Сотрудникам скорой удалось восстановить сердечную деятельность. Женщину доставили в 25 ГКБ.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажность:
давление:
ветер: