03.03.2020 19:48

Харкову додатково виділять вакцину проти дифтерії

Додаткові 20 тис. доз вакцини для профілактики захворювання на дифтерію, правець та коклюш Харків отримає в березні 2020 року.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 3 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

За його словами, з початку року в Харкові було виявлено тільки один випадок нетоксигенного штаму дифтерії серед дорослого населення, а ось небезпечних видів цього захворювання в місті зафіксовано не було. У той же час директор департаменту зазначив, що з минулого року в Харкові залишилося близько 44% запасів вакцини, і в масштабах міста цього недостатньо.

«У березні місто отримає додатково 20 тис. доз вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, які закуплені за кошти держбюджету. І якщо ми будемо дотримуватися всіх правил імунопрофілактики, думаю, у нас і надалі будуть позитивні результати зі зниження захворюваності на дифтерію», - зазначив Юрій Сороколат.

Він також повідомив, що сьогодні в Харкові спокійна ситуація спостерігається і щодо захворюваності на кір. З початку 2020 року в місті зафіксовано лише один випадок - у дворічної дитини в Московському районі. При цьому він зазначив, що торік пік захворюваності на кір припав на травень, коли було зафіксовано близько 1,2 тис. хворих. І зупинити зростання захворюваності вдалося завдяки позаплановій вакцинації населення, якою було охоплено понад 29 тис. осіб