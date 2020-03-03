03.03.2020 17:25

Найближчим часом Харків отримає тест-системи на коронавірус

Тест-системи для визначення коронавіруса повинні надійти до Харкова після 10 березня.



://city.kharkov.ua

Про це 3 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.



За його словами, яку саме кількість тест-систем отримає місто, поки невідомо. Він також повідомив, що в Харкові на сьогоднішній день не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, але в Україні вже є перший хворий.



«Сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко оголосив про те, що підтверджений випадок коронавируса зафіксований в Чернівцях у чоловіка, який приїхав з Італії. Біологічний матеріал хворого спрямовано на дослідження в лабораторію Всесвітньої організації здоров'я», - повідомив директор департаменту.



За його словами, в Україні було проведено ще вісім тестів на новий тип вірусу, які були негативними. Зараз проводяться дослідження ще щодо чотирьох українців з підозрою на коронавірус. Крім того, інфекцію діагностували у чотирьох українців, які перебувають в Японії, і в одного в Італії, де він зараз лікується. Всього станом на 2 березня в світі зареєстровано понад 90 тис. лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, понад 4 тис. з них - летальні, близько 45 тис. захворілих видужали.



Як повідомив Юрій Сороколат, на випадок виникнення захворювання в місті Харкові визначено чотири медичні установи, де лікуватимуть хворих на коронавірус. Це клінічні лікарні №28 і 31, багатопрофільна лікарня №18 та пологовий будинок №2.



«У цих лікувальних установах є окремі палати, кожна з яких може стати окремим боксом. У разі, якщо у пацієнта буде підозра на цю інфекцію, він буде ізольований», - зазначив Юрій Сороколат.



Для забезпечення всіма необхідними препаратами і засобами захисту, в тому числі костюмами біозахисту, респіраторами та антибіотиками для цих лікувальних установ, з міського бюджету планується виділити 14 млн грн.



Нагадаємо, також на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення створити спеціальну комісію, яка займатиметься питаннями запобігання поширенню коронавируса в Харкові.