У харківських школах та дитсадках моніторять стан здоров'я дітей

Профілактичні заходи щодо запобігання вірусним інфекціям вживають в установах освіти Харкова.
Про це 3 березня після засідання Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорювалося питання поширення коронавируса, повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.
За її словами, в дитячих садках обов'язково проводять ранкові огляди. Якщо у дитини виявили ознаки хвороби, підвищення температури, батькам рекомендують залишати дітей вдома. «У школах, де небагато дітей, працюють медсестри і є можливість виміряти температуру, а де навчаються 900 дітей і більше, введені додаткові ставки лікарів. Так що всі дитячі садки і школи - з медсестрами, а великі школи - з лікарями. Проводиться робота в педколективах, зі співробітниками, дітьми і батьками. Все під контролем, але після нинішнього засідання видамо наказ про додаткові заходи безпеки», - повідомила Ольга Деменко.
Директор департаменту зазначила, що щодня до 11:00 з усіх районів міста збирається інформація щодо захворюваності та відвідуваності дітей.
Як повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м.Харкові ГУ Держпродпотребслужби у Харківській області Ірина Зубкова, з лютого директорам шкіл і дитячих садків надали рекомендації щодо запобігання поширенню грипу та коронавіруса. В усіх закладах освіти є наочна агітація, що робити, щоб не захворіти. Також подібна інформація поширюється через телебачення, в метро, в рекламі по місту і Міжнародному аеропорту «Харків».
Нагадаємо, що сьогодні в Чернівцях зареєстрували перший в Україні лабораторно підтверджений випадок коронавіруса.
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