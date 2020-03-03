03.03.2020 15:47

Ігор Терехов – про профілактику коронавірусу: необхідно вжити заходів обмежувального характеру

Комісію, яка займеться запобіганням поширенню коронавірусу, створять у Харкові найближчими днями.



// city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 3 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло у Харківській міській раді.

Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, до складу комісії увійдуть медичні працівники, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів, правоохоронних органів. Очолить комісію заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.



Ігор Терехов попросив членів комісії розробити заходи щодо профілактики та виявлення вірусу, щоб не допустити поширення COVID-19 у місті, зокрема, проконтролювати ситуацію в місцях масового скупчення людей, на ринках і в торгових центрах, особливо там, де працюють громадяни Китаю, громадяни сусідніх з ним країн і продають товари з КНР.



«Поки немає необхідності приймати такі жорсткі заходи, як у Франції - по забороні масових заходів в приміщеннях, або в Італії, де уболівальникам заборонили відвідувати футбольні матчі. Але необхідно вжити заходів обмежувального характеру. Ланцюгову реакцію зупинити дуже важко, тим більше, якщо немає протоколу лікування як такого. Всі питання, пов'язані з фінансуванням, організацією роботи комісії, будуть вирішуватися оперативно. Прошу дуже серйозно підійти до цього питання, і всіх членів КНС бути втягнутими у запобігання розповсюдженню короновіруса в Харкові. Всі заходи, які потрібно провести, повинні бути розписані, а до 6 березня створено спеціальну комісію», - повідомив Ігор Терехов.





Члени міської комісії з надзвичайних ситуацій вирішили перевіряти стан здоров'я співробітників ринку «Барабашово» і рекомендувати ввести масковий режим для продавців. Тим більше, як повідомила начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області Ірина Зубкова, кілька тижнів тому на ринок повернулися з дому чотири громадянина Китаю. Їх обстежив лікар ТЦ, і, за його словами, ознак захворювання виявлено не було, тому карантинні заходи не проводилися.





Члени комісії рекомендували харків'янам тимчасово утриматися від відвідування місць масового скупчення людей і при виявленні ознак будь-якої вірусної інфекції слід звертатися до сімейного лікаря, носити маски та залишатися вдома, щоб убезпечити оточуючих.



Зазначимо, що сьогодні в Чернівцях зареєстрували перший в Україні лабораторно підтверджений випадок коронавіруса.