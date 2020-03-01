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01.03.2020  17:32   

Каждый сотый пациент не дождался скорой - официальная статистика по Харьковщине

На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11642 (на прошлой неделе - 11723): смертельных случаев - 145, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 134.


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На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11642 и обслужено 11282 пациентов, госпитализированы (всего) - 3478 пациентов - это 30,8% (31,5% - на предыдущей неделе).
Количество лиц, которым оказана медицинская помощь харьковскимимедицинскими бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 3475, специализированными бригадами - 250, фельдшерскими - 7557.

Констатировано нестабильных стенокардий - 161, острых инфарктов миокарда - 73, из них в 6:00 с элевацией ST -38 и от 6:00 до 24 часов с элевацией ST - 7. 

Проведение тромболитическая терапия 1 (отделение Богодуховское - 1). 

Транспортировано на стентирование из дома - 40 (на прошлой неделе - 29). 

Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - не было (на прошлой неделе - 1). 

Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 36.

Смертельных случаев - 145, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 134, присутствия бригады - 11.

Источник:   Информационно - аналитический отдел медицинской статистики КУОЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  скорая, харьков, вызов, реанимация, лечение
 
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