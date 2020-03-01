Каждый сотый пациент не дождался скорой - официальная статистика по Харьковщине

На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11642 (на прошлой неделе - 11723): смертельных случаев - 145, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 134.
На прошлой неделе бригадами коммунального учреждения здравоохранения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 11642 и обслужено 11282 пациентов, госпитализированы (всего) - 3478 пациентов - это 30,8% (31,5% - на предыдущей неделе).
Количество лиц, которым оказана медицинская помощь харьковскимимедицинскими бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 3475, специализированными бригадами - 250, фельдшерскими - 7557.
Констатировано нестабильных стенокардий - 161, острых инфарктов миокарда - 73, из них в 6:00 с элевацией ST -38 и от 6:00 до 24 часов с элевацией ST - 7.
Проведение тромболитическая терапия 1 (отделение Богодуховское - 1).
Транспортировано на стентирование из дома - 40 (на прошлой неделе - 29).
Транспортировка на стентирование с учреждения здравоохранения - не было (на прошлой неделе - 1).
Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 36.
Смертельных случаев - 145, из них до прибытия бригады Е (Ш) МД - 134, присутствия бригады - 11.
У этого феерического дня есть множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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