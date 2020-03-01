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01.03.2020  15:45   

На пункте пропуска «Гоптовка» пограничники «отстреливаются» пирометрами (ФОТО)

В связи с быстрым распространением коронавируса, пограничники на пункте пропуска «Гоптовки» измеряют температуру всем прибывшим.


://facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya

На границе «Гоптовки» начали проверять температуру у людей , которые хотят пересечь границу. Такие меры приняли для того, чтобы не допустить попадания коронавируса на территорию Украины.

На границе рассказали, если у прибывшего температура выше 38 градусов, то его немедленно госпитализируют.

На территории пропускного пункта есть временный изолятор, в который отправят человека с высокой температурой. Там специалисты проверят его на наличие коронавируса.

На данный момент, на территории пропускного пункта есть 11 термометров-пирометров. Их прикладывают ко лбу человека и таким образом измеряют температуру.

На территории пропускного пункта есть временный изолятор, в который отправят человека с высокой температурой. Там специалисты проверят его на наличие коронавируса.

На данный момент, на территории пропускного пункта есть 11 термометров. Их прикладывают ко лбу человека и таким образом измеряют температуру.

 

 

 

 

Источник:   Восточное региональное отделение ГПСУ
 Тэги:  таможня, протокол, задержание, харьков, температура
 
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