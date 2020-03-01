На пункте пропуска «Гоптовка» пограничники «отстреливаются» пирометрами (ФОТО)

В связи с быстрым распространением коронавируса, пограничники на пункте пропуска «Гоптовки» измеряют температуру всем прибывшим.
На границе «Гоптовки» начали проверять температуру у людей , которые хотят пересечь границу. Такие меры приняли для того, чтобы не допустить попадания коронавируса на территорию Украины.
На границе рассказали, если у прибывшего температура выше 38 градусов, то его немедленно госпитализируют.
На территории пропускного пункта есть временный изолятор, в который отправят человека с высокой температурой. Там специалисты проверят его на наличие коронавируса.
На данный момент, на территории пропускного пункта есть 11 термометров-пирометров. Их прикладывают ко лбу человека и таким образом измеряют температуру.
На территории пропускного пункта есть временный изолятор, в который отправят человека с высокой температурой. Там специалисты проверят его на наличие коронавируса.
На данный момент, на территории пропускного пункта есть 11 термометров. Их прикладывают ко лбу человека и таким образом измеряют температуру.
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