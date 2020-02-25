Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию

Река Северский Донец используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, поэтому радиационный контроль за состоянием воды осуществляется ежемесячно.
Частота проверок зависит от того, что количество природных радионуклидов, которые присутствуют в поверхностных водах, может изменяться в широком диапазоне и зависит от состава геологических пород, особенностей их геологического строения, климатических условий и др. Содержание природных радионуклидов в воде источников водоснабжения может быть повышен вследствие сбросов и выбросов промышленных предприятий, минеральных удобрений, радиационных аварий.
По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2020 году, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и воде».
День обещает быть наполнен большим количеством споров. Если вы хотите выйти из них победителем, не пытайтесь переспорить оппонента.
Утром немного продержится ясная погода, а уже днем небо покроется облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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