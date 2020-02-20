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20.02.2020  13:48   

Самолет из Уханя: среди прибывших - нет заболевших (ВИДЕО, Обновлено)

Прибывших пассажиров проверили медики.


//t.me

Как сообщают соцсети, эвакуированных из Китая украинцев вывели из самолёта.

Проверили всех - симптомов заболевания ни у кого нет.

Прибывшие уехали на место пребывания -  в Новые Санжары, где сейчас происходят массовые беспорядки

 

Тэги:  коронавирус, самолет, харьков, ухань, выгрузка, дезинфекция, сухой паек
 
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