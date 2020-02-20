Самолет из Уханя: среди прибывших - нет заболевших (ВИДЕО, Обновлено)

Прибывших пассажиров проверили медики.
Как сообщают соцсети, эвакуированных из Китая украинцев вывели из самолёта.
Проверили всех - симптомов заболевания ни у кого нет.
Прибывшие уехали на место пребывания - в Новые Санжары, где сейчас происходят массовые беспорядки.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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