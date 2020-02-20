20.02.2020 13:48

Самолет из Уханя: среди прибывших - нет заболевших (ВИДЕО, Обновлено)

Прибывших пассажиров проверили медики.



//t.me

Как сообщают соцсети, эвакуированных из Китая украинцев вывели из самолёта.

Проверили всех - симптомов заболевания ни у кого нет.

Прибывшие уехали на место пребывания - в Новые Санжары, где сейчас происходят массовые беспорядки.