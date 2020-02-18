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18.02.2020  19:42   

Харківські лікарні: у березні пройде їх масова комп'ютеризація

Для реалізації чергового етапу медичної реформи лікарні Харкова забезпечать новими комп'ютерами.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 18 лютого, в ході селекторної наради під головуванням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука повідомив директор Департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сороколат.
 
За його словами, поставка більшості комп'ютерів очікується в середині березня.
 
Як повідомив після наради заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, для комп'ютеризації медустанов Харківська міська рада та особисто міський голова Геннадій Кернес вжили всіх заходів, і було виділено необхідне фінансування. У харківські лікарні буде поставлено кілька тисяч комп'ютерів.
 
«Техніка буде закуплена і поставлена ​​в зазначений термін. Комп'ютеризація - один з невеликих етапів запуску системи. Набагато складніше розгорнути повноцінну автоматизацію всієї медицини, поставити відповідне програмне забезпечення, навчити тисячі медичних працівників працювати в цій системі. Тому сьогодні профільні департаменти міської ради спільно працюють в цьому напрямку», - повідомив Олег Дробот.
 
Віце-мер зазначив, що медперсонал вже проходить навчання. «Більш того, навчаємо наших співробітників основам цифрової грамотності, щоб допомогти їм краще підготуватися до нового етапу медреформи і підвищити свій професіоналізм», - повідомив Олег Дробот.
 
Зазначимо, що в квітні відбудеться запуск реформи системи охорони здоров'я на вторинному рівні. Передбачається, що установи другого і третього рівнів надання медичних послуг (обласні та районні лікарні) перейдуть на пряме фінансування від Національної служби здоров'я України.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  медцинская реформа, компютеризация, харьков
 
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