18.02.2020 19:42

Харківські лікарні: у березні пройде їх масова комп'ютеризація

Для реалізації чергового етапу медичної реформи лікарні Харкова забезпечать новими комп'ютерами.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 18 лютого, в ході селекторної наради під головуванням Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука повідомив директор Департаменту охорони здоров'я міськради Юрій Сороколат.

За його словами, поставка більшості комп'ютерів очікується в середині березня.

Як повідомив після наради заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, для комп'ютеризації медустанов Харківська міська рада та особисто міський голова Геннадій Кернес вжили всіх заходів, і було виділено необхідне фінансування. У харківські лікарні буде поставлено кілька тисяч комп'ютерів.

«Техніка буде закуплена і поставлена ​​в зазначений термін. Комп'ютеризація - один з невеликих етапів запуску системи. Набагато складніше розгорнути повноцінну автоматизацію всієї медицини, поставити відповідне програмне забезпечення, навчити тисячі медичних працівників працювати в цій системі. Тому сьогодні профільні департаменти міської ради спільно працюють в цьому напрямку», - повідомив Олег Дробот.

Віце-мер зазначив, що медперсонал вже проходить навчання. «Більш того, навчаємо наших співробітників основам цифрової грамотності, щоб допомогти їм краще підготуватися до нового етапу медреформи і підвищити свій професіоналізм», - повідомив Олег Дробот.

Зазначимо, що в квітні відбудеться запуск реформи системи охорони здоров'я на вторинному рівні. Передбачається, що установи другого і третього рівнів надання медичних послуг (обласні та районні лікарні) перейдуть на пряме фінансування від Національної служби здоров'я України.