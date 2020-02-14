Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 14 февраля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,14 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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