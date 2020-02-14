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14.02.2020  11:40   

На Харьковщине три человека попали в больницу с переохлаждением

Пару пострадавших медики обнаружили непосредственно в Первой столице.


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По данным оперативных служб, в течение 13 февраля по лечебных учреждений по поводу обморожения и переохлаждения обратились три человека, два из них непосредственно в Харькове, один - в Змиевском районе.

Все они были госпитализированы.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  переохлаждение, больница, харьков, медики, спасатели
 
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