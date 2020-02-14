На Харьковщине три человека попали в больницу с переохлаждением

Пару пострадавших медики обнаружили непосредственно в Первой столице.
По данным оперативных служб, в течение 13 февраля по лечебных учреждений по поводу обморожения и переохлаждения обратились три человека, два из них непосредственно в Харькове, один - в Змиевском районе.
Все они были госпитализированы.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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