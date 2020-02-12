12.02.2020 17:50

В учебных заведениях микробиологи нашли кишечную палочку и энтеробиоз

Харьковские специалисты регионального лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины отчитались о результатах мониторинговых посещений детских учебных заведений за 2019 год



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В порядке осуществления социально-гигиенического мониторинга с целью оценки факторов жизнедеятельности, влияющие на состояние здоровья детей, в 2019 году лабораторные исследования проведены в 699 детских учебных заведениях области, из них в 371 (53,0%) учреждении выявлены отклонения от нормативных требований.

При проведении исследований питьевой воды на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 50 учреждениях (9,8% из числа обследованных), по санитарно-химическим показателям - в 61 учреждении (17,8% из числа обследованных) 13 районов области (Волчанский, Изюмский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Харьковский, Купянский, Первомайский, Великобурлукский, Шевченковский, Кегичевский, Нововодолажский, Красноградский) и г. Лозовая .

По результатам исследований смывов на пищеблоках (кухонный инвентарь, столовая посуда, спецодежда, руки работников) обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 200 заведениях (28,7% из числа обследованных) в 12 районах области (Боровский, Красноградский, Кегичевский, Змиевской, Первомайский, Балаклейский, Дергачевский, Купянский, Нововодолажский, Волчанский, Чугуевский, Великобурлукский), городах Харьков и Люботин.

При исследовании готовых блюд на микробиологические показатели в 20 учреждениях (2,9% из числа обследованных) 6 районов области (Боровский, Купянский, Балаклейский, Изюмский, Зачепиловский, Харьковский) и в г. Харькове результаты исследований не соответствовали требованиям нормативной документации.

По результатам выборочного обследования на энтеробиоз в 49 детских дошкольных учреждениях (22,6% из числа обследованных) и в 83 школах (39% из числа обследованных) 8 районов области (Изюмский, Барвенковский, Боровской, Первомайский, Балаклейский, Красноградский, Волчанский, Дергачевский ), городах Изюм и Люботин обнаружено энтеробиоз в 315 детей и 10 человек персонала.

По результатам исследований калорийности блюд зарегистрированы отклонения в 148 заведениях (33,3% из числа обследованных) в 10 районах области (Богодуховский, Первомайский, Балаклейский, Змиевской, Изюмский, Боровской, Барвенковский, Близнюковский, Чугуевский, Печенежский), городах Харьков, Лозовая и изюм. В 147 пробах (32,0% из числа исследованных) расчетная калорийность обедов (в соответствии с составленными персоналом заведений меню-раскладок) не соответствует нормам питания, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22.11.2004 № 1591. Результаты анализа калорийности 22 проб обедов (4 , 8% из числа исследованных) свидетельствуют о недовложение продуктов персоналом пищеблоков при приготовлении блюд.