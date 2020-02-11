11.02.2020 11:40

Медицинские реформаторы предлагают компенсировать недостаток «скорых» наскоро обученными старшеклассниками

В Кабмине рассказали, как в Украине переделают систему скорой помощи.



Фото: torange.biz

Кабмин в конце января принял распоряжение, в соответствии с которым в Украине будет реформирована система экстренной медицинской помощи. Планируется, что в стране заработает единая ІТ-система "Централь 103", старшеклассникам проведут курс оказания экстренной помощи, а спасателей и полицейских включат в систему первой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, в соответствии с распоряжением правительства "Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи" основными пунктами из плана мероприятий стали: