11.02.2020 09:18

Карантин или дополнительные каникулы: из-за гриппа закрывают школы и отдельные классы

По состоянию на 10 февраля из-за гриппа и ОРВИ на Харьковщине закрыто 46 школ и 8 филиалов.



// googleusercontent.com

По данным обладминистрации, ОРВИ в регионе болеют 3424 школьника, что составляет 26,21% общего количества учеников.



В большинстве школ дополнительные каникулы продлятся до 14 февраля.



В частности, закрыты:

харьковский лицей «Спасатель»;

в Змиевском районе – все школы (23 школы + 5 филиалов);

в Барвенковском районе – 2 школы;

в Близнюковском районе – 4 школы;

в Волчанском районе – 4 школы;

в Лозовской ОТГ – 2 школы;

в Оскольской ОТГ – 1 школа;

Напомним, по данным центра лабораторных исследований, превышены уровни собственных эпидемических порогов в Близнюковском (в 2,6 раза), Боровском (на 4,8%), Валковском (на 15,3%), Великобурлукском (на 56,9%), Двуречанском (на 13,8 %), Змиевском (на 21,0%), Красноградском (на 8,2%), Краснокутском (на 47,6%), Коломацком (в 4,9 раза), Купянском (на 61,8%), Нововодолажском (на 39,1%), Первомайском (в 3,6 раза) и Печенежском (на 55,8%) районах.