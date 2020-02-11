Карантин или дополнительные каникулы: из-за гриппа закрывают школы и отдельные классы

По состоянию на 10 февраля из-за гриппа и ОРВИ на Харьковщине закрыто 46 школ и 8 филиалов.
По данным обладминистрации, ОРВИ в регионе болеют 3424 школьника, что составляет 26,21% общего количества учеников.
В большинстве школ дополнительные каникулы продлятся до 14 февраля.
В частности, закрыты:
харьковский лицей «Спасатель»;
в Змиевском районе – все школы (23 школы + 5 филиалов);
в Барвенковском районе – 2 школы;
в Близнюковском районе – 4 школы;
в Волчанском районе – 4 школы;
в Лозовской ОТГ – 2 школы;
в Оскольской ОТГ – 1 школа;
Напомним, по данным центра лабораторных исследований, превышены уровни собственных эпидемических порогов в Близнюковском (в 2,6 раза), Боровском (на 4,8%), Валковском (на 15,3%), Великобурлукском (на 56,9%), Двуречанском (на 13,8 %), Змиевском (на 21,0%), Красноградском (на 8,2%), Краснокутском (на 47,6%), Коломацком (в 4,9 раза), Купянском (на 61,8%), Нововодолажском (на 39,1%), Первомайском (в 3,6 раза) и Печенежском (на 55,8%) районах.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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