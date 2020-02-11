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11.02.2020  09:18   

Карантин или дополнительные каникулы: из-за гриппа закрывают школы и отдельные классы

По состоянию на 10 февраля из-за гриппа и ОРВИ на Харьковщине закрыто 46 школ и 8 филиалов.


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По данным обладминистрации, ОРВИ в регионе болеют 3424 школьника, что составляет 26,21% общего количества учеников.

В большинстве школ дополнительные каникулы продлятся до 14 февраля.

В частности, закрыты:
харьковский лицей «Спасатель»;
в Змиевском районе – все школы (23 школы + 5 филиалов);
в Барвенковском районе – 2 школы;
в Близнюковском районе – 4 школы;
в Волчанском районе –  4 школы;
в Лозовской ОТГ –  2 школы;
в Оскольской ОТГ – 1 школа;

Напомним, по данным центра лабораторных исследований, превышены уровни собственных эпидемических порогов в Близнюковском (в 2,6 раза), Боровском (на 4,8%), Валковском (на 15,3%), Великобурлукском (на 56,9%), Двуречанском (на 13,8 %), Змиевском (на 21,0%), Красноградском (на 8,2%), Краснокутском (на 47,6%), Коломацком (в 4,9 раза), Купянском (на 61,8%), Нововодолажском (на 39,1%), Первомайском (в 3,6 раза) и Печенежском (на 55,8%) районах.

Тэги:  карантин, грипп, харьков, школа
 
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