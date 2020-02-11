С 1 апреля в Украине стартует Программа медицинских гарантий

Сейчас Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.
Он добавил, что если медицинское учреждение не будет отвечать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким учреждением - значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.
Что включает Программа медицинских гарантий?
В 2020 году вводится гарантированный пакет медицинских услуг, он включает:
- первичную помощь;
- экстренную,
- амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- стационарную;
- паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых больных (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
- медицинскую реабилитацию;
- медицинскую помощь в связи с родами;
- реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).
«Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов», - добавляют на Правительственном портале.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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