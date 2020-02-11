С 1 апреля в Украине стартует Программа медицинских гарантий

11.02.2020 08:17

Сейчас Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - сказал Алексей Гончарук.

Он добавил, что если медицинское учреждение не будет отвечать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким учреждением - значит больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

Что включает Программа медицинских гарантий?

В 2020 году вводится гарантированный пакет медицинских услуг, он включает:

- первичную помощь;

- экстренную,

- амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

- стационарную;

- паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых больных (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

- медицинскую реабилитацию;

- медицинскую помощь в связи с родами;

- реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).

«Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов», - добавляют на Правительственном портале.