09.02.2020 12:21

На харьковских «жуках» из-за коронавируса китайских студентов не будут пускать на занятия

Практически все студенты ведущего технического вуза, родом из Поднебесной, не только будут обучаться дистанционно, но и вынужденно отменят поездки на родину.



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В харьковском Национальном аэрокосмическом университете имени Жуковского "ХАИ" студентов из Китая не будут пускать на пары. Это связано с профилактикой коронавируса в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба "ХАИ" в Facebook.

Так, согласно распоряжению ректора, факультет по подготовке иностранных граждан университета должен реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования, для этих студентов, отсрочат.

Кроме того, в "ХАИ" отложили запланированную ранее поездку украинских студентов в Китай.

Распоряжение подписано ректором ХАИ Николаем Нечипоруком.

Ранее сообщалось, что в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девять студентов из Китая. Ни у одного из пациентов коронавирус не обнаружили. По результатам анализов у больных лабораторная аденовирусная инфекция, парагрипп, РС-вирус.

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР, передают китайские СМИ.

Как отмечается, название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", - говорится в сообщении комитета.