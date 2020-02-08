08.02.2020 12:19

«Карантин» и вынужденные каникулы ввели в 68 школах (СПИСОК)

Помимо ряда школ Харькова, обучение приостановлено в 13 районах области.



Фото: gk-press.if.ua

В Харькове закрыли на карантин школу-интернат «Одаренность» (до 7 февраля), 3-й класс школы-интерната №9 (до 7 февраля) и лицей «Спасатель» (до 10 февраля).

По состоянию на сегодня, 7 февраля,-за высокой заболеваемости ОРВИ в Харьковской области на «карантин» закрыто 38 школ и два филиала, а в 23 учебных заведениях и пяти филиалах объявлены дополнительные каникулы. Всего в этих учебных заведениях вирусной инфекцией болеет 4000 507 учеников. Карантин объявлен в таких районах и городах: