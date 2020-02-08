08.02.2020 12:19
«Карантин» и вынужденные каникулы ввели в 68 школах (СПИСОК)
Помимо ряда школ Харькова, обучение приостановлено в 13 районах области.
Фото: gk-press.if.ua
В Харькове закрыли на карантин школу-интернат «Одаренность» (до 7 февраля), 3-й класс школы-интерната №9 (до 7 февраля) и лицей «Спасатель» (до 10 февраля).
По состоянию на сегодня, 7 февраля,-за высокой заболеваемости ОРВИ в Харьковской области на «карантин» закрыто 38 школ и два филиала, а в 23 учебных заведениях и пяти филиалах объявлены дополнительные каникулы. Всего в этих учебных заведениях вирусной инфекцией болеет 4000 507 учеников. Карантин объявлен в таких районах и городах:
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Близнюковский район - закрытые пять школ и филиал по 14 февраля;
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Купянский район - две школы закрыты полностью до 8 февраля, а в одной школе закрыты третьи и седьмые классы по 9 февраля;
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Валковский район - УВК закрыт до 7 февраля;
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Змиевской район - все 23 школы и пять филиалов района закрыты до 7 февраля на дополнительные каникулы;
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Двуреченский район - одна школа закрыта до 11 февраля;
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Волчанский район - две школы и один филиал закрыты до 16 февраля, а еще две школы закрыты до 19 февраля;
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Шевченковский район - четыре школы и один сад закрыты до 7 февраля;
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Барвенковский район - закрыта одна школа до 7 февраля;
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Первомайский - все семь школ города закрыты до 10 февраля;
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Купянск - в восьми классах трех школ введен карантин до 10-12 февраля;
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Лозовая - закрытые восемь классов двух школах - СШ № 11 (два класса) и НПК-лицей №4 (шесть классов) - с 7 по ориентировочно 14 февраля (если ситуация улучшится, то образовательный процесс восстановиться раньше)
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Чкаловская ОТГ - одна школа закрыта до 7 февраля;
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Калмыцкая ОТГ - одна школа закрыта полностью, плюс три класса (1-2) еще одной школы закрыты до 7 февраля;
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Роганская ОТГ - одна школа закрыта до 7 февраля.