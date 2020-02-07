Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 7 февраля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,15 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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