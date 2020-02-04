04.02.2020 10:47

Эпидпорог по гриппу превышен в отдельных областях Харьковщины: школы закрывают на карантин

В целом уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



// Факты

В период с 27 января по 2 февраля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 6469 человек, из них 4281 – дети до 16 лет.



Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 35,1%, преимущественно за счет детского населения.



Из числа заболевших детей удельный вес организованных составляет 87,5%, из них 70,0% - дети, посещающие общеобразовательные учебные заведения, 24,5% - дошкольные учебные заведения.



Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, показатель заболеваемости составляет 243,20 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 42,4%.



При этом превышен уровень собственных эпидемических порогов в г. Первомайский (на 26,8%), Валковском (на 5,9%), Змиевском (на 13,5%), Купянском (на 13,8%), Нововодолажском (на 19,9%), Красноградском (на 23,3%), Великобурлукском (на 80,0%), Коломацком (в 2,2 раза) районах.



Самый высокий показатель по области зарегистрирован в Коломацком районе - 1101,32 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Лозовой - 103,54 на 100 тысяч населения.



Госпитализированы 231 человек, из них 175 детей.



С начала эпидемического сезона по данным вирусологического мониторинга обследовано 1136 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 440 человек (38,7%). У 82 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек - вирус гриппа типа А (H3), у 25 - вирус гриппа типа А нетипичный, у 22 - вирус гриппа типа А (Н1) и у 26 - вирус гриппа типа В. У 42,5% больных выявлен вирус парагриппа, у 31,2% - РС-вирус и у 7,7% - аденовирус.



Медики прогнозируют дальнейший рост темпа прироста заболеваемости и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.



Поэтому в Купянском, Валковском, Великобурлукском, Змиевском, Двуречанском, Волчанском, Шевченковском, Изюмьскому районах, в городе Первомайский, в Чкаловской ОТГ отдельные школы вынуждены были пойти на "карантин" или начать дополнительные каникулы.



По состоянию на 3 февраля в области закрыты 40 школ в разных районах.



В Харькове закрыли на карантин школу-интернат «Одаренность» (до 7 февраля) и 3-й класс школы-интерната №9 (до 5 февраля).



