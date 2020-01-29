29.01.2020 09:25

Китайский коронавирус: диагноз заболевшего в Харькове студента из Поднебесной не подтвердился

На данный момент подтвержденных случаев коронавируса 2019-nCoV в Харьковской области нет.



// 112.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на обллздрав.



Две недели назад в Харьковскую областную инфекционную больницу действительно поступил китайский студент с диагнозом пневмония.

На данный момент он выздоровел и готовится к выписке. Коронавирус у пациента не подтвержден.

Также в облгосадминистрации сообщили о проведении профилактических мероприятий для недопущения коронавируса 2019-nCoV



Этот вопрос рассмотрели на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 января.



«Во время заседания о готовности медицинских служб проинформировали руководители двух учреждений: областной клинической инфекционной больницы и областной детской клинической инфекционной больницы. Оба учреждения уже сейчас на всякий случай готовят материальную базу для приема пациентов, - сообщил по итогам заседания заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. - Так, будут выделены боксы в отделениях острых респираторных вирусных инфекций, дополнительно приобретены медикаменты, планируется закупка целевых тест-систем для верификации коронавируса. Приемные отделения инфекционных больниц также укомплектуют специальной одеждой, респираторами, масками и так далее. Обязательный дополнительный инструктаж пройдут бригады экстренной помощи».



К диагностике привлекут возможности Государственного лабораторного центра, подразделения которого есть в областном центре и районах Харьковского региона. В настоящее время в случае подозрения на заболевание 2019-nCoV заборы крови пациентов могут направлять в Государственный центр общественного здоровья МОЗ - результат анализа становится известным меньше, чем за двое суток.



На данный момент, по информации Департамента здравоохранения ХОГА, в Харьковской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.



В департаменте отметили, что первые признаки, которые выявляли у заболевших новым вирусом в китайском городе Ухань, были характерны для ОРВИ: чихание, кашель, повышенная температура тела. Также во многих случаях специфическим симптомом стал острый конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). Симптом, который должен вызывать особую настороженность, - это затрудненное дыхание. При обнаружении подобных признаков главное - не паниковать и своевременно обращаться за медицинской помощью.



Напомним, по распоряжению правительства при Министерстве здравоохранения Украины создан оперативный координационный штаб, который принимает все надлежащие меры для недопущения распространения в Украине вируса 2019-nCoV. В состав штаба вошли представители ГПСУ, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и ГМС Украины.