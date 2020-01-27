27.01.2020 16:52

Харьковчане стали намного реже болеть вирусными инфекциями - областные эпидемиологи

По 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 134 663 случая инфекционных заболеваний против 163 674, что на 17,7% меньше чем за 2018.



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Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 25479 случаев против 25649 (снижение на 0,7%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 5,0 против 6,1 в прошлом году.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости

коклюшем в 2,8 раза,

корью в 7,2 раза,

менингококковой инфекцией на 5,6%,

вирусным менингитом на 78,7%,

инфекционным мононуклеозом на 7,5% ,

острым вирусным гепатитом В на 11,3%,

острым вирусным гепатитом А на 36,8%,

эпидемическим паротитом на 2 случая.

Произошло снижение заболеваемости

сальмонеллезом на 6,6%,

шигеллезом на 12,4%,

гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 21,1%,

ротавирусным энтеритом на 57,2%,

гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 18,5%,

туберкулезом на 5,5 %,

лямблиозом на 19,4%,

болезнью Лайма на 17,7%,

острым вирусным гепатитом С на 8,4%,

хроническим вирусным гепатитом В на 7,6%,

острыми респираторными вирусными инфекциями на 20,8%,

гриппом 71, 5%,

малярией на 9 случаев,

краснухой на 2 случая.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза. Зарегистрирован 1 случай бруцеллеза, 2 случая дифтерии, по 3 случая лептоспироза и вирусных геморрагических лихорадок. На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниоз (20 случаев) и гемофильной инфекции (1 случай).

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость на воздушно-капельные инфекции (за счет роста заболеваемости корью) , удельный вес которых составляет 34,2%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 959 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,6%.