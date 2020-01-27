Харьковчане стали намного реже болеть вирусными инфекциями - областные эпидемиологи

По 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 134 663 случая инфекционных заболеваний против 163 674, что на 17,7% меньше чем за 2018.
Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 25479 случаев против 25649 (снижение на 0,7%).
Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 5,0 против 6,1 в прошлом году.
В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости
Произошло снижение заболеваемости
Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза. Зарегистрирован 1 случай бруцеллеза, 2 случая дифтерии, по 3 случая лептоспироза и вирусных геморрагических лихорадок. На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниоз (20 случаев) и гемофильной инфекции (1 случай).
Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость на воздушно-капельные инфекции (за счет роста заболеваемости корью) , удельный вес которых составляет 34,2%.
Туберкулез органов дыхания диагностирован у 959 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,6%.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: