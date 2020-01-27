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27.01.2020  16:52   

Харьковчане стали намного реже болеть вирусными инфекциями - областные эпидемиологи

По 2019 с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в области зарегистрировано 134 663 случая инфекционных заболеваний против 163 674, что на 17,7% меньше чем за 2018.


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Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 25479 случаев против 25649 (снижение на 0,7%).

Общий процент переболевшего инфекционными заболеваниями населения составляет 5,0 против 6,1 в прошлом году.

В разрезе отдельных нозологических форм по сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости

  • коклюшем в 2,8 раза,
  • корью в 7,2 раза,
  • менингококковой инфекцией на 5,6%,
  • вирусным менингитом на 78,7%,
  • инфекционным мононуклеозом на 7,5% ,
  • острым вирусным гепатитом В на 11,3%,
  • острым вирусным гепатитом А на 36,8%,
  • эпидемическим паротитом на 2 случая.

Произошло снижение заболеваемости

  • сальмонеллезом на 6,6%,
  • шигеллезом на 12,4%,
  • гастроэнтероколитом с установленным возбудителем на 21,1%,
  • ротавирусным энтеритом на 57,2%,
  • гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 18,5%,
  • туберкулезом на 5,5 %,
  • лямблиозом на 19,4%,
  • болезнью Лайма на 17,7%,
  • острым вирусным гепатитом С на 8,4%,
  • хроническим вирусным гепатитом В на 7,6%,
  • острыми респираторными вирусными инфекциями на 20,8%,
  • гриппом 71, 5%,
  • малярией на 9 случаев,
  • краснухой на 2 случая.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, полиомиелита, листериоза, столбняка, сибирской язвы, туляремии, орнитоза. Зарегистрирован 1 случай бруцеллеза, 2 случая дифтерии, по 3 случая лептоспироза и вирусных геморрагических лихорадок. На уровне прошлого года заболеваемость иерсиниоз (20 случаев) и гемофильной инфекции (1 случай).

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) заболеваемость на воздушно-капельные инфекции (за счет роста заболеваемости корью) , удельный вес которых составляет 34,2%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 959 человек, в структуре заболевших дети составляют 4,6%.

Источник:   Государственное учреждение "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины"
 Тэги:  грипп, заболевание, харьков, инфекция
 
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