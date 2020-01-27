27.01.2020 11:28

Будущие харьковчане получают до 250 грн в день, при условии легальной работы мамы

Декретные выплаты от Фонда выросли на 22,8% по итогам года.



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Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины в 2019 году вырос на 22,8% и составил 248,55 грн за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

По оперативным данным в течение прошлого года Фонд профинансировал 4 млрд. 542 млн. гривен помощи по беременности и родам для более 140 тыс. женщин.

Отметим, на выплату пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам Фондом направляются все имеющиеся ресурсы.

Согластно последним статистическим даным на Харьковщине с января по декабрь прошлого года родились 16 737 детей. В 2018 году за тот же период родилось более 18 000 детей.

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Фонд перечисляет помощь на основании полученной от работодателя заявления-расчета.

Для справки: Правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек» ради соблюдения прав трансгендеров.