На пожаре в гаражном кооперативе медики скорой вывели из клинической смерти мужчину (ФОТО)

Вызов на пожар в гаражный кооператив поступил в службу «103» 26 января.
Бригада скорой помощи прибыла через 5 мин и обнаружила двоих пострадавших. Мужчина 52 лет находился в состоянии клинической смерти, наступившей вследствие острой реакции на стресс, ему уже было начато сердечно-легочную реанимацию экипажем полиции.
Медики продолжили реанимационные мероприятия, после 3-х дефибриляций сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину доставили в ГКЛ 8.
Женщине 26 лет оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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