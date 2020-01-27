Главная Новости Медицина На пожаре в гаражном кооперативе медики скорой вывели из клинической смерти мужчину (ФОТО)
27.01.2020  08:34   

На пожаре в гаражном кооперативе медики скорой вывели из клинической смерти мужчину (ФОТО)

Вызов на пожар в гаражный кооператив поступил в службу «103» 26 января.


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Бригада скорой помощи прибыла через 5 мин и обнаружила двоих пострадавших. Мужчина 52 лет находился в состоянии клинической смерти, наступившей вследствие острой реакции на стресс, ему уже было начато сердечно-легочную реанимацию экипажем полиции.

Медики продолжили реанимационные мероприятия, после 3-х дефибриляций сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину доставили в ГКЛ 8.

Женщине 26 лет оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Источник:   Центр экстренной помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков, пожар, реанимация, клиническая смерть
 
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