27.01.2020 08:34

На пожаре в гаражном кооперативе медики скорой вывели из клинической смерти мужчину (ФОТО)

Вызов на пожар в гаражный кооператив поступил в службу «103» 26 января.



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Бригада скорой помощи прибыла через 5 мин и обнаружила двоих пострадавших. Мужчина 52 лет находился в состоянии клинической смерти, наступившей вследствие острой реакции на стресс, ему уже было начато сердечно-легочную реанимацию экипажем полиции.

Медики продолжили реанимационные мероприятия, после 3-х дефибриляций сердечную деятельность удалось восстановить. Мужчину доставили в ГКЛ 8.

Женщине 26 лет оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.