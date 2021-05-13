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13.05.2021  11:40   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 мая было устранено восемь повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Гуданова, 13, б-р Академика Юрьева, 17/1, пер. Шаповаловский, 8, просп. Победы, 77-б, просп. Людвига Свободы, 42-б, ул. Ивановская, 29-31,  ул. Отакара Яроша, 55-а, просп. Победы, 68-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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