Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 мая было устранено восемь повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гуданова, 13, б-р Академика Юрьева, 17/1, пер. Шаповаловский, 8, просп. Победы, 77-б, просп. Людвига Свободы, 42-б, ул. Ивановская, 29-31, ул. Отакара Яроша, 55-а, просп. Победы, 68-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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