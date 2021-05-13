Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 13 мая.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №1, стояк) до 20:00 13 мая.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 1 (стояк) до 20:00 13 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 13 мая.
Шевченковский район:
ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Сумская, 77/79 (п. №22) до 20:00 13 мая;
ул. Софиевская (ч/с), ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 13 мая.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: