Где в Харькове не будет воды 13 мая. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 13 мая На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 13 мая Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.