12.05.2021 13:37

В Слободском районе на день отключат воду: список адресов

Водоснабжение части абонентов Слободского района будет временно прекращено с 9:00 до 17:00 13 мая.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Ковтуна, 50, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».



Телефон для справок: 15-33.