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12.05.2021  13:37   

В Слободском районе на день отключат воду: список адресов

Водоснабжение части абонентов Слободского района будет временно прекращено с 9:00 до 17:00 13 мая.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Ковтуна, 50, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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