В Слободском районе на день отключат воду: список адресов

Водоснабжение части абонентов Слободского района будет временно прекращено с 9:00 до 17:00 13 мая.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Ковтуна, 50, сообщили в КП «Харьковводоканал».
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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