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12.05.2021  11:54   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 мая было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Гражданская/пер. Воробьева, ул. Остапа Вишни, ул. Остапа Вишни/пер. Тихий, пр. Победы, 75-б-77-б, ул. Клочковская, 244.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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