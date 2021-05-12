12.05.2021 11:54

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 мая было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Гражданская/пер. Воробьева, ул. Остапа Вишни, ул. Остапа Вишни/пер. Тихий, пр. Победы, 75-б-77-б, ул. Клочковская, 244.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.