Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 мая было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Гражданская/пер. Воробьева, ул. Остапа Вишни, ул. Остапа Вишни/пер. Тихий, пр. Победы, 75-б-77-б, ул. Клочковская, 244.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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