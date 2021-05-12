Главная Новости ЖКХ В Основянском районе перекладывают сети холодного водоснабжения
12.05.2021  11:03   

В Основянском районе перекладывают сети холодного водоснабжения

Бригады КП «Харьковводоканал» проводят замену участка технически изношенных сетей холодного водоснабжения диаметром 225 мм по улице Достоевского, 14 в Основянском районе.

 

Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Основянского района Игорь Ким, перекладка технически изношенных сетей на данном участке проводится в рамках программы направленной на качественное и бесперебойное водоснабжение жителей поселка Жихорь и улицы Достоевского. 

«Программа очень актуальная, она рассчитана на 2 года. На данном этапе планируем переложить 317 метров трубопровода, более половины объемов уже выполнено. Сети залегают под территорией школы, что значительно усложняет их замену. С целью сохранения инфраструктуры, применяем метод санации, который минимизирует земляные работы. Меняем старые стальные трубы на современные полиэтиленовые», - отметил Игорь Ким.

По его словам, с начала года в Основянском районе также заменили 210 метров технически изношенных сетей диаметром 800 мм на территории восьмого микрорайона.

В 2021 году в Харькове запланировано переложить более 25 км водопроводных сетей.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 12.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов 11.05 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 