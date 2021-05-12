Где в Харькове не будет воды 12 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 302 (п. №3, стояк) до 20:00 12 мая
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №4) до 17:00 12 мая; ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12 мая
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 12 мая
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк), ул. Аэрофлотская, 11 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12 мая
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №5, стояк) до 17:00 12 мая
Шевченковский район:
пр. Победы, 59 (п. №5) до 17:00 12 мая;
пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 5 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 24 (п. №2), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 12 мая;
ул. Чичибабина, 3 (п. №1) до 00:00 12 мая
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
влажность:
давление:
ветер: