11.05.2021 13:09

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 мая было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Жен Мироносиц (Совнаркомовская), 5, пр. Тракторостроителей, 69, пер. Раздольский, 11, б-р Нетеченский, 21, пер. Стрелецкий, 30, ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №1), ул. Соича, 4, ул. Архитекторов, 30, ул. Большая Панасовская (Котлова), 67, ул. Монтажная, 8, ул. Архитекторов, 34.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.