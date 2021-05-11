Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 мая было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Жен Мироносиц (Совнаркомовская), 5, пр. Тракторостроителей, 69, пер. Раздольский, 11, б-р Нетеченский, 21, пер. Стрелецкий, 30, ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №1), ул. Соича, 4, ул. Архитекторов, 30, ул. Большая Панасовская (Котлова), 67, ул. Монтажная, 8, ул. Архитекторов, 34.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Под влиянием тыловой части Каспийского циклона и его атмосферных фронтов, на Харьковщине ожидается холодная и ветреная погода. Будет стоять облачная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем кратковременный дождь. Местами по области гроза.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
влажность:
давление:
ветер: