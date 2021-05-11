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11.05.2021  13:09   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 мая было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Жен Мироносиц (Совнаркомовская), 5, пр. Тракторостроителей, 69, пер. Раздольский, 11, б-р Нетеченский, 21, пер. Стрелецкий, 30, ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №1), ул. Соича, 4, ул. Архитекторов, 30, ул. Большая Панасовская (Котлова), 67, ул. Монтажная, 8, ул. Архитекторов, 34.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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