11.05.2021 11:55

В поселке им. Герцена неделю не будет горячей воды

Горячее водоснабжение в части Слободского района будет прекращено с 8:00 13 мая до 16:00 21 мая.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с ремонтом магистрального трубопровода.



В связи с этим горячей воды не будет на территории, ограниченной ул. Фонвизина и пр. Героев Сталинграда.