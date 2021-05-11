В поселке им. Герцена неделю не будет горячей воды

Горячее водоснабжение в части Слободского района будет прекращено с 8:00 13 мая до 16:00 21 мая.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с ремонтом магистрального трубопровода.
В связи с этим горячей воды не будет на территории, ограниченной ул. Фонвизина и пр. Героев Сталинграда.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Во вторник второй недели после Пасхи православная церковь установила Радоницу – поминовение усопших, первое после праздника Пасхи.
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