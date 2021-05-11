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11.05.2021  11:55   

В поселке им. Герцена неделю не будет горячей воды

Горячее водоснабжение в части Слободского района будет прекращено с 8:00 13 мая до 16:00 21 мая.

В части Слободского района временно отключается горячее водоснабжение

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», это связано с ремонтом магистрального трубопровода.

В связи с этим горячей воды не будет на территории, ограниченной ул. Фонвизина и пр. Героев Сталинграда.

Источник:   ХГС
 Тэги:  горячая вода, хтс, отключение, харьков
 
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