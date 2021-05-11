11.05.2021 08:41

Где в Харькове не будет воды 11 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №4, стояк) до 18:00 11 мая;

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-а (п. №2, стояк) до 20:00 11 мая.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3 (п. №1, стояк) до 17:00 11 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 11 мая.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 71-б, 79, ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 11 мая.