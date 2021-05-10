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10.05.2021  08:31   

Где в Харькове не будет воды 10 мая. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 10.05.21 г., ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 11.05.21 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-а (п. №2, стояк) до 10:00 10.05.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №4, стояк) до 17:00 10.05.21 г.; пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.05.21 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 10.05.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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