10.05.2021 08:31

Где в Харькове не будет воды 10 мая. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №2, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №3, стояк) до 20:00 10.05.21 г., ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 11.05.21 г.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35-а (п. №2, стояк) до 10:00 10.05.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №4, стояк) до 17:00 10.05.21 г.; пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 10.05.21 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 10.05.21 г.