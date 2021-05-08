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08.05.2021  10:00   

Где в Харькове не будет воды 08 мая. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:


Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 54-б, 56, 58, 58-а, 60, 60-а, пр. Людвига Свободы, 35-а,б, 39-а,б до 20:00 08.05.21 г.

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №4) до 17:00 08.05.21 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 08.05.21 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17, 19, 21, 23, 25, пр. Тракторостроителей, 160 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 99 (п. №1, стояк), 15/46 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 08.05.21 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 до 17:00 08.05.21 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152-а (п. №3, стояк) до 17:00 08.05.21 г.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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