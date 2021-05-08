Коммунальные службы рапортовали о ликвидации порыва водогона на 1-м Орском переулке

Меньше суток понадобилось бригадам КП «Харьковводоканал» чтобы устранить сложное повреждения на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а.
Как сообщил сегодня, 8 мая, заместитель Генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, водоснабжение жителей Алексеевского жилмассива было полностью восстановлено сегодня в 5:00.
Благоустройство данной территории запланировано провести в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что коммунальщики пообещали за сутки устранить аварию на водогоне.
День подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
влажность:
давление:
ветер: