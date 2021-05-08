Главная Новости ЖКХ Коммунальные службы рапортовали о ликвидации порыва водогона на 1-м Орском переулке
08.05.2021  08:31   

Коммунальные службы рапортовали о ликвидации порыва водогона на 1-м Орском переулке

Меньше суток понадобилось бригадам КП «Харьковводоканал» чтобы устранить сложное повреждения на водоводе по 1-му Орскому переулку, 19-а.



Как сообщил сегодня, 8 мая, заместитель Генерального директора - директор Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, водоснабжение жителей Алексеевского жилмассива было полностью восстановлено сегодня в 5:00.  

Благоустройство данной территории запланировано провести в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что коммунальщики пообещали за сутки устранить аварию на водогоне.

Тэги:  водогон, авария, харьков
 
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