07.05.2021 10:25

Харьковводоканал оперативно устраняет аварию на Павловом Поле

Аварийные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют повреждение на водоводе по 1-ому Орскому переулку, 19-а, в Шевченковском районе.

Об этом сообщил сегодня, 7 мая, заместитель генерального директора - директор Комплекса «Харьководоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

«На данном участке выполняем работы по ликвидации повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Аварийные бригады среагировали оперативно, сразу после получения заявки выехали на место и обследовали протекание. Провели отключение сети холодного водоснабжения, на данный момент диагностируем характер повреждения и определяем объем работ», - отметил Владлен Волков.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прибыл на место поисшествия и проинспектировал место аварии на водоводе. Он также провел оперативный штаб со специалистами "Харьковводоканала". По словам Игоря Терехова уже есть понимание причины аварии. На данный момент профильные службы уже приступили к устранению неполадок.

Отмечается, что вопрос с подачей воды будет решён в течении дня. КП "Харьковводоканал" пообещал организовать доставку воды во дворы..



О сроках возобновления водоснабжения будет сообщено дополнительно.