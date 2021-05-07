07.05.2021 08:47

Где в Харькове не будет воды 7 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.



Московский район:

ул. Светлая, 27 (п. №6, стояк) до 17:00 7 мая;

ул. Академика Павлова, 142-в (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 мая.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6, стояк) до 20:00 7 мая.



Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 7 (п. №1) до 20:00 7 мая;

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 7 мая.