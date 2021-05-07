Где в Харькове не будет воды 7 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.
Московский район:
ул. Светлая, 27 (п. №6, стояк) до 17:00 7 мая;
ул. Академика Павлова, 142-в (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 мая.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6, стояк) до 20:00 7 мая.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 7 (п. №1) до 20:00 7 мая;
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 7 мая.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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