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07.05.2021  08:47   

Где в Харькове не будет воды 7 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.

Московский район:
ул. Светлая, 27 (п. №6, стояк) до 17:00 7 мая;
ул. Академика Павлова, 142-в (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 7 мая.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6, стояк) до 20:00 7 мая.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 7 (п. №1) до 20:00 7 мая;
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 7 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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