06.05.2021 09:55

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 мая было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. 12 Апреля, 20, ул. Козюлинская/ул. Камская, ул Аскольдовская, 59, пр. Героев Сталинграда, 171, ул. Верхнегиевская, 83, ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева), 56.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.