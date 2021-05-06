Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 мая было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. 12 Апреля, 20, ул. Козюлинская/ул. Камская, ул Аскольдовская, 59, пр. Героев Сталинграда, 171, ул. Верхнегиевская, 83, ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева), 56.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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