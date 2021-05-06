06.05.2021 08:26

Где в Харькове не будет воды 6 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.



Московский район:

ул. Героев Труда, 17 (п. №7, стояк) до 17:00 6 мая;

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4) до 20:00 6 мая.



Новобаварский район:

ул. Семинарская (Володарского), 46/5 (п. №4, стояк) до 20:00 6 мая.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 мая.



Холодногорский район:

ул. Ижевская (ч/с) до 20:00 6 мая.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №4, стояк) до 17:00 6 мая;

ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 73-а,б до 20:00 6 мая.