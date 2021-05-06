Где в Харькове не будет воды 6 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.
Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №7, стояк) до 17:00 6 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4) до 20:00 6 мая.
Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского), 46/5 (п. №4, стояк) до 20:00 6 мая.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 мая.
Холодногорский район:
ул. Ижевская (ч/с) до 20:00 6 мая.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 17 (п. №4, стояк) до 17:00 6 мая;
ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 73-а,б до 20:00 6 мая.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Погоду определяет западная периферия антициклона Trudi с центром над Прикаспийской низменностью. Переменная облачность, без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажность:
давление:
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