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06.05.2021  08:26   

Где в Харькове не будет воды 6 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 7 мая.

Московский район:
ул. Героев Труда, 17 (п. №7, стояк) до 17:00 6 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46 (п. №4) до 20:00 6 мая.

Новобаварский район:
ул. Семинарская (Володарского), 46/5 (п. №4, стояк) до 20:00 6 мая.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 177-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 6 мая.

Холодногорский район:
ул. Ижевская (ч/с) до 20:00 6 мая.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 17 (п. №4, стояк) до 17:00 6 мая;
ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 73-а,б до 20:00 6 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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