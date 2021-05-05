Как коммунальщики ликвидируют порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 5 мая Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 мая Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.