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05.05.2021  11:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 мая было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Наумовская, 41/14, ул. Спортивная, 13, ул. Голубовская, 4, пр. Гагарина, 94, ул. Плехановская, 50, пр. Победы, 56, пр. Людвига Свободы, 42-б, ул. Феодосийская, 31, ул. Монтажная, 2, ул. 23 Августа, 47, ул. Ахсарова, 20-а, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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