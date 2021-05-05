05.05.2021 08:33

Где в Харькове не будет воды 5 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Мира, 32 (п. №7, спаренный стояк) до 17:00 5 мая;

ул. Плиточная, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 5 мая.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк), ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 5 мая.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 20:00 5 мая.



Новобаварский район:

ул. Камская (ч/с) до 20:00 5 мая.



Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №7, стояк) до 20:00 5 мая.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6) до 17:00 5 мая;

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №4, стояк), ул. Гранитная (ч/с), ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Шпаковский (ч/с) до 20:00 5 мая.



Шевченковский район:

ул. Сумская, 77/79 (п. №9) до 17:00 5 мая;

ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк) до 20:00 5 мая.