Где в Харькове не будет воды 5 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Мира, 32 (п. №7, спаренный стояк) до 17:00 5 мая;
ул. Плиточная, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 5 мая.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №1, стояк), ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 5 мая.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 20:00 5 мая.
Новобаварский район:
ул. Камская (ч/с) до 20:00 5 мая.
Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №7, стояк) до 20:00 5 мая.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №6) до 17:00 5 мая;
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. №4, стояк), ул. Гранитная (ч/с), ул. Афанасьевская (ч/с), пер. Шпаковский (ч/с) до 20:00 5 мая.
Шевченковский район:
ул. Сумская, 77/79 (п. №9) до 17:00 5 мая;
ул. Софиевская (ч/с), ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк) до 20:00 5 мая.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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