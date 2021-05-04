Украинцы продолжают накапливать долги по "коммуналке"

Украинцы накапливают долги. К началу 2021 года за все коммунальные услуги украинцы не доплатили больше, чем в прошлом году.
Более 82 миллиардов гривен. Такая задолженность за коммунальные услуги накопилась у украинцев за год. По традиции, чаще граждане не спешат платить за газ и горячую воду, а вот наименьшие долги - за вывоз мусора.
В целом за год у населения выросла задолженность по всем видам коммунальных услуг. По состоянию к началу 2020 года за поставку и распределение газа украинцы были должны почти 28 млрд гривен, на начало этого года - более чем 31,5 млрд гривен (+ 12,8%). За тепло и горячую воду задолженность за год выросла на 21,6% - с близка 20 млрд до более чем 24 млрд гривен.
Значительно выросли и долги за водоснабжение и водоотведение - почти на 25%. Если в деньгах, то в январе 2020 года украинцы накопили неуплату в размере 4,5 млрд грн, а в январе 2021 года задолженность выросла до почти 6 миллиардов гривен.
На 22,4% вырос долг населения за вывоз бытовых отходов: в январе 2020 долг составлял более 865 млн грн, в январе 2021 - уже более 1,5 миллиарда гривен. Задолженность украинцев за поставку и распределение электроэнергии за год увеличилась с почти 5,5 млрд к практически 7 млрд гривен (+ 12,4%).
А еще на 14% выросла задолженность за управление многоквартирными домами, если в начале прошлого года сумма неуплаты составила почти 4,5 миллиарда, то в начале 2021 - более 5 млрд гривен.
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