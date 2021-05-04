04.05.2021 12:28

9 платежек только за тепло и воду. Плоды нового закона о ЖКУ

Платежек за коммуналку станет еще больше - расходы на содержание и эксплуатацию жилья возрастут. Такие выводы сделали эксперты после обнародования информации о том, что президент Украины подписал закон об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.





Новый закон в сфере ЖКХ, по словам экспертов, добавит хлопот жителям многоквартирных домов. Документ полностью передает внутридомовые сети на баланс совладельцев здания. Отныне поставщик воды и тепла будет отвечать только за трубы вне дома. Все расходы на содержание и обслуживание внутридомовых сетей лягут на плечи жильцов. Выполнять работы будут отдельные компании. А оплата добавится к уже существующим платежкам.



Договор между представителем услуги и потребителем заключен таким образом, что поставщик тепла обязан будет доставить тепло и воду только до входа в дом. Внутренние сети будут обслуживать те, кому это право предоставит ОСМД или управляющая компания. Таким образом все аварии и ремонт в самом доме - это забота и расходы жителей.



Кроме того, объясняют эксперты, действующий тариф поделят на несколько отдельных. С целью якобы уничтожить монополию предоставления услуг на рынке. Ведь, если будет выбор, цены должны снижаться, а качество расти. Но, это в теории, отмечают специалисты. На самом деле на рынке возможно будут действовать несколько компаний и они могут быть связаны с монополистом. А вот платежек, действительно станет больше - публичный договор присоединения по услугам тепла, холодной и горячей воды предусматривает по три платежки каждый. Итак целом украинцы получат девять квитанций.



По теплу - плата за услугу тепловой энергии (отопления), за подачу горячей воды и абонентское обслуживание.



По воде - плата за услугу централизованного водоснабжения, водоотведения и эксплуатацию сети.



По электроэнергии и газу для потребителей тоже могут появиться новые платежки. По словам экспертов, после вступления в силу всех принятых публичных договоров, жилищно-коммунальных услуг станет больше, и они подорожают. А вот их качество, отмечают те же эксперты, вряд ли станет лучшим. Закон должен вступить в силу с 1 мая этого года, но существует ряд недоработок на местных уровнях. Поэтому, скорее всего, нововведения возможно заработают ближе к осени.

Напомним, Министр социальной политики Марина Лазебная дала разъяснения относительно назначения субсидий и отказа в их предоставлении.