30.04.2021 08:25

Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1) до 20:00 30.04.21 г.



А также:



Киевский район:

ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 17:00 30.04.21 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 76 (п. №11, стояк) до 20:00 30.04.21 г.



Слободской район:

ул. Танкопия, 14-а (п. №5, стояк) до 20:00 30.04.21 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 30.04.21 г.