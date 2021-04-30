Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1) до 20:00 30.04.21 г.
А также:
Киевский район:
ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 17:00 30.04.21 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 76 (п. №11, стояк) до 20:00 30.04.21 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 14-а (п. №5, стояк) до 20:00 30.04.21 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 30.04.21 г.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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