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30.04.2021  08:25   

Где в Харькове не будет воды 30 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:


Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1) до 20:00 30.04.21 г.

А также:

Киевский район:
ул. Шишковская, 6 (п. №2) до 17:00 30.04.21 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 76 (п. №11, стояк) до 20:00 30.04.21 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 14-а (п. №5, стояк) до 20:00 30.04.21 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 30.04.21 г.

Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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