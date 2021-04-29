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29.04.2021  18:10   

В Кабмине рассказали о стоимости электроэнергии на ближайшие месяцы (ВИДЕО)

В Кабмине озвучили цены на электроэнергию. До конца июня в Украине будет действовать тариф в 1,68 грн за кВт/ч. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы правительства.

Тэги:  электроэнергия, тарифы, кабмин
 
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