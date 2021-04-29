В Кабмине рассказали о стоимости электроэнергии на ближайшие месяцы (ВИДЕО)

В Кабмине озвучили цены на электроэнергию. До конца июня в Украине будет действовать тариф в 1,68 грн за кВт/ч. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы правительства.
Звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.
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