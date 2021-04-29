29.04.2021 08:51

Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 28.04.21 г.



Индустриальный район:

ул. Зубарева, 43 (п. №3, стояк) до 20:00 29.04.21 г.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-б (п. №4, стояк) до 20:00 29.04.21 г.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) до 17:00 29.04.21 г.; Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 20:00 29.04.21 г.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 11 (п. №1, стояк), пер. Снегиревский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 29.04.21 г.



Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6 (п. №4) до 20:00 29.04.21 г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 42 (п. №8, стояк) до 20:00 29.04.21 г.