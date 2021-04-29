Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 28.04.21 г.
Индустриальный район:
ул. Зубарева, 43 (п. №3, стояк) до 20:00 29.04.21 г.
Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 104 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-б (п. №4, стояк) до 20:00 29.04.21 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) до 17:00 29.04.21 г.; Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №8, стояк) до 20:00 29.04.21 г.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 11 (п. №1, стояк), пер. Снегиревский, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 29.04.21 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6/6 (п. №4) до 20:00 29.04.21 г.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пер. 23 Августа, 7 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 42 (п. №8, стояк) до 20:00 29.04.21 г.
Звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков
На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) Четверг, или Великий Четверток.
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