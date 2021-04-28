«Харьковводоканал» уделяет пристальное внимание охране труда

На КП «Харьковводоканал» регулярно проводится комплекс мероприятий с целью профилактики и предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Об этом сегодня, 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, сообщила начальник отдела охраны труда предприятия Ольга Еремина.
Справка. Всемирный день охраны труда проводится 28 апреля. По рекомендации Международной организации труда, в этом году он проходит под девизом: «Предусматривать, готовиться и реагировать на кризис – инвестиции в устойчивые системы безопасности и гигиены труда».
Напомним, на коммунальном предприятии «Харьковводоканал» рассказали о преимуществах перезаключения договоров на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.
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