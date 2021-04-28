28.04.2021 13:28

«Харьковводоканал» уделяет пристальное внимание охране труда

На КП «Харьковводоканал» регулярно проводится комплекс мероприятий с целью профилактики и предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Об этом сегодня, 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, сообщила начальник отдела охраны труда предприятия Ольга Еремина.

По ее словам, на КП «Харьковводоканал» выполняется более 30 видов работ с повышенной опасностью, в частности, в подземных сооружениях, которые проводятся в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда и под контролем сотрудников отдела. Кроме того, на предприятии проводятся мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции.



«Несмотря на то, что пандемия вносит свои негативные коррективы в жизнедеятельность предприятия, сотрудники отдела охраны труда продолжают должным образом проводить все намеченные мероприятия в этом важнейшем направлении. Конечно же, в силу сложившихся обстоятельств изыскиваем новые решения и методы для того, чтобы проводимая нами работа по охране труда на предприятии была реализована в полном объеме», - отметила Ольга Еремина.



Справка. Всемирный день охраны труда проводится 28 апреля. По рекомендации Международной организации труда, в этом году он проходит под девизом: «Предусматривать, готовиться и реагировать на кризис – инвестиции в устойчивые системы безопасности и гигиены труда».

Напомним, на коммунальном предприятии «Харьковводоканал» рассказали о преимуществах перезаключения договоров на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.